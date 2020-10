Industrie sucht Lehrlinge

In der Lehrwerkstätte „Jugend am Werk“ bei Rotenturm werden bis zu 60 Metallfachkräfte überbetrieblich ausgebildet. Beim erstmals stattfindenden „Recruiting-Day“ waren sechs Industrieunternehmen aus der Umgebung zu Gast. Die Lehrlinge konnten sich vor Ort bewerben – und mögliche Arbeitgeber kennenlernen.

„Die Jugendlichen haben heute die Möglichkeit, sich bei den Firmen vorzustellen und einmal ein Erstgespräch zu führen. Wir werden das mit den Betrieben fixieren, auf Papier bringen – so wollen wir den Jugendlichen das Praktikum ermöglichen“, so der Leiter des Lehrbetriebes „Jugend am Werk“ Herbert Preinsperger.

ORF

Betriebliche Lehre forcieren

Ziel Nummer eins ist es, die betriebliche Lehre zu forcieren – also Jugendliche und Lehrlinge direkt beim Unternehmen unterzubringen und auszubilden. „Für uns ist es wichtig, auf alle überbetrieblichen Ausbildungsstätten des Burgenlandes zuzugehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, junge Menschen in ihr Unternehmen zu bringen, damit die frühestmöglich ins Berufsleben einsteigen können“, so der Präsident der Industriellenvereinigung Manfred Gerger.

Den Lehrlingen im Südburgenland bot der Recruiting-Day eine einmalige Chance. Ein Bewerbungsgespräch für ein Praktikum, und das in bekannter Umgebung, sorgt für weniger Anspannung. „Es ist nicht so, wie man es immer kennt von Bewerbungsgesprächen, wo man sehr formell sein muss“, meinte Jan Herczeg ein Lehrling aus Rotenturm.

ORF

Facharbeiter im metalltechnischen Bereich gefragt

Bei Jugend am Werk werden die Jugendlichen im metalltechnischen Bereich ausgebildet. Vor allem in diesem Bereich sei das Interesse zu gering, hieß es vom Arbeitsmarktservice. „Wenn man bei uns in den Metallbereich hineinzoomt, dann sieht man, dass wir im Burgenland rein rechnerisch um acht Lehrstellen zu viel haben – die finden keine Lehrlinge“, so Helene Sengstbratl, die Geschäftsführerin des AMS Burgenland.

Trotz der hohen Arbeitslosigkeit kämpft die Industrie mit einem Facharbeitermangel. In Zukunft soll es weitere Initiativen wie den Recruiting Day geben, die den Kontakt zwischen Unternehmen und Auszubildenden intensivieren.