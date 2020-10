Stadion Mattersburg: Nutzung noch offen

Noch hat sich im Pappelstadion seit dem Ende des SV Mattersburg vor zwei Monaten wenig verändert. Im Hintergrund arbeitet Masseverwalter Adalbert Hausmann daran, möglichst viel für die Gläubiger herauszuholen. Aktuell sind Gutachter am Werk, um die Konkursmasse den entsprechenden Gesellschaften zuzuordnen und den Wert der einzelnen Teile der Masse zu schätzen. Die Gutachten sollen übernächste Woche fertig sein. Betroffen sind neben dem Verein selbst drei Gesellschaften: die Profisport GmbH, die Errichtungs- und Betriebs GmbH und die Gastronomiebetriebs GmbH.

Zur Masse gehören große Posten, wie etwa das Flutlicht oder das Klubhaus, aber auch kleine Dinge, wie Computer oder Stadionstühle. Noch dieses Jahr sollen all diese Dinge verkauft werden. Eine strategisch wichtige Rolle hat die Stadt Mattersburg. Sie ist Grundeigentümerin und hat etwa die Errichtung von Klubhaus und Tribüne mit viel Geld gefördert. Bürgermeisterin Ingrid Salamon will die Stadionanlage in Besitz der Stadt bringen. Mit dem Masseverwalter wird darüber verhandelt.

Erste Tagsatzung am 9.November

Bei der Veräußerung lassen sich schon beliebte Posten und etwaige Ladenhüter abschätzen. Für das Flutlicht gibt es jetzt schon Interessenten. Die vor vier Jahren eingebaute Rasenheizung könnte jedoch bleiben wo sie ist. Ihr Aus- und Wieder-Einbau wäre sehr kostspielig.

Zwei Fixpunkte in den Konkursverfahren rund um den SV Mattersburg gibt es jedenfalls. Bis 26. Oktober haben Gläubiger Zeit, ihre Ansprüche geltend zu machen. Am 9. November findet die erste Tagsatzung in den Konkursverfahren statt. Bis die eigentliche Zukunft des Stadions geklärt ist, kann es noch dauern. Darüber entscheidet die Stadtpolitik.