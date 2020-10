Zwei Bezirkshauptmannschaften im Notbetrieb

Im Bezirk Neusiedl am See gibt es zwei Cluster, einen bei einem Fußballverein in Neudorf bei Parndorf, einen zweiten im familiären Bereich. Nachdem der Bezirk von der Coronavirus-Ampelkommission auf Orange (hohes Risiko) gesetzt worden war, hat die Bezirkshauptmannschaft ergänzende Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus verordnet. Ab Mittwoch sind Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen nur noch bis maximal 250 Personen in geschlossenen Räumen und im Freiluftbereich bis maximal 500 Personen erlaubt.

Bei Sportveranstaltungen gilt außerdem die Regel, dass der Gastronomiebereich mit Spielende geschlossen werden muss. Außerdem darf der Kantinenbereich von kantinenfremden Personen nicht betreten werden, der Verkauf und die Ausgabe von Speisen und Getränken ist nur über eine Ausgabestelle erlaubt. Die Exekutive wird die Einhaltung der Bestimmungen kontrollieren, heißt es seitens der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See.

Bezirk Oberpullendorf: Coronavirusinfektionen an Schulen

Von den steigenden Infektionszahlen ist auch der Bezirk Oberpullendorf betroffen. An zwei Schulen gibt es Coronavirus-Fälle. Zwei Klassen der Mittelschule Großwarasdorf stehen unter Quarantäne. Die Schüler werden getestet und können bei negativem Ergebnis in die Schule zurückkehren. In der Volksschule Markt St. Martin werden am Mittwoch rund 40 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrer getestet, da die Direktorin positiv getestet wurde.

Bezirkshauptmannschaften betreiben Contact Tracing

Die Bezirkshauptmannschaften Neusiedl am See und Oberpullendorf stellen in der Verwaltung außerdem auf Notbetrieb um. Nur dringende Fälle werden bearbeitet – der Grund: die Bezirkshauptmannschaften sind fast ausschließlich mit Contact Tracing beschäftigt.

Laut aktuellsten Zahlen in der neuen Coronavirus-Datenerfassung der AGES gibt es im Burgenland 267 aktive Fälle. Mit der Umstellung auf die neue Datenerfassung gehen aber größere Zahlendifferenzen einher – mehr dazu in Neue Datenerfassung, neue Zahlen.