27 Neuinfektionen im Burgenland

Insgesamt gelten 705 Personen als genesen, die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle beträgt 918. 856 Menschen, um 91 mehr als am Montag, stehen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 13 Personen werden in Spitälern behandelt, davon fünf auf der Intensivstation.

Seit Dienstag betreibt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) das Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums. In den folgenden Tagen könne es noch zu Abweichungen der Angaben im AGES Dashboard im Vergleich zum Amtlichen Dashboard aufgrund von Datenvalidierungen kommen könne, hieß es vom Koordinationsstab Coronavirus – mehr dazu in Neue Datenerfassung: Zahl der CoV-Infizierten steigt.

Die beträchtliche Differenz in der Angabe zu „Geheilten Fällen“ zwischen amtlichem Dashboard und AGES Dashboard ergebe sich durch Verzögerungen in der Fall-Datenvervollständigung im Epidemiologischen Meldesystem (EMS). Es seien noch nicht alle Genesenen in der neuen Datenerfassung eingetragen worden. Die Zahl werde deswegen in den kommenden Tagen nach unten korrigiert werden.