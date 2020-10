Neue Datenerfassung: Zahl der CoV-Infizierten steigt

Dienstagfrüh waren es noch 202. Grund dafür ist, dass noch nicht alle Genesenen in der neuen Datenerfassung eingetragen wurden. Die Zahl wird deswegen in den nächsten Tagen nach unten korrigiert werden.

Seit Dienstag betreibt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES das bereits bekannte Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums. Optisch hat sich auf der Webseite einiges geändert, und auch das Wichtigste – die Daten – sind neu. Ganz aktuell gibt es österreichweit 11.274 aktive Covid-Infektionen – am Dashboard des Gesundheitsministeriums waren es zuletzt 9.207. Weil die AGES die Daten ausschließlich aus dem Epidemologischen Meldesystem bezieht und dort die Genesungen erst mit Verspätung eingemeldet werden.

Verschärfte Maßnahmen im Bezirk Neusiedl am See

Die Daten werden in Zukunft nicht mehr stündlich, sondern einmal täglich um 14 Uhr aktualisiert. Laut AGES soll das zu einer höchstmöglichen Genauigkeit führen. Im Burgenland sind aktuell 267 aktive Corona-Fälle registriert. Ein Großteil der Neuinfektionen der vergangenen 24 Stunden entfällt auf den Bezirk Neusiedl am See. Hier gibt es zwei Cluster, einer bei einem Fußballverein in Neudorf bei Parndorf, ein zweiter im familiären Bereich.

Als Folge der hohen Zahlen sind ab Mittwoch Veranstaltungen mit ausschließlich zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen mit mehr als 250 Personen in geschlossenen Räumen ebenso untersagt wie Veranstaltungen im Freiluftbereich mit mehr als 500 Personen. Bei Sportveranstaltungen gilt außerdem die Regel, dass der Gastronomiebereich mit Spielende geschlossen werden muss. Außerdem darf der Kantinenbereich von kantinenfremden Personen nicht betreten werden, der Verkauf und die Ausgabe von Speisen und Getränken ist nur über eine Ausgabestelle erlaubt. Die Exekutive wird die Einhaltung der Bestimmungen kontrollieren, heißt es seitens der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See.

Bezirk Oberpullendorf: Coronainfektionen an Schulen

Von den steigenden Infektionszahlen ist auch der Bezirk Oberpullendorf betroffen. An zwei Schulen gibt es Corona-Fälle. Zwei Klassen der Mittelschule Großwarasdorf stehen unter Quarantäne. Die Schüler werden getestet und können bei negativem Ergebnis in die Schule zurückkehren. In der Volksschule Markt St. Martin werden am Mittwoch rund 40 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrer getestet, da die Direktorin positiv getestet wurde.