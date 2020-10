Eisenstadt: 4.000 Gäste bei Sommerprogramm

Die großen, traditionellen Veranstaltungen in der Landeshauptstadt, wie Winzerkirtag, Stadtfest oder die Wein- und Genusstage wurden abgesagt. Dennoch habe die Stadt ein Programm bieten wollen: Die Eventreihe „Music in the City“, die seit 2017 mit monatlichen Terminen stattfindet, wurde wöchentlich organisiert und bis Ende September verlängert. Dazu gab es noch Open-Air-Kinos und die neue „Matinee in the City“ mit heimischen Blasmusikkapellen.

Stadtgemeinde Eisenstadt

Wetterbedingt mussten zwar einige Veranstaltungen abgesagt werden, insgesamt gingen aber 23 Termine über die Bühne. „Knapp 4.000 Menschen sind hier gewesen bei diesen 23 Veranstaltungen. Es ist extrem gut angenommen worden und war auch für die Gastronomie und die Innenstadt sehr belebend“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Die Veranstaltungen soll es wegen des großen Erfolges auch im kommenden Jahr wieder geben.