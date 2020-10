Chronik

Zwei Einbrüche am Wochenende

Am Wochenende ist es zu zwei Einbrüchen im Burgenland gekommen. Reifen sind in Kleinhöflein (Bezirk Eisenstadt) gestohlen worden und in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) ist ein Tresor aus einem Firmengebäude gestohlen worden.