Knochenfund bei Magdalenenkapelle

Die menschlichen Langknochen wurden bei Grabungsarbeiten für eine Fernwärmeleitung im Bereich der Magdalenenkapelle und der Landwirtschaftsschule entdeckt. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, die den Fund sofort aufgenommen hat. Es zeigte sich aber bald, dass die Knochen schon viele Jahre in der Erde liegen.

Nun begutachtet der Archäologe Hannes Herdits vom Landesmuseum die Knochen und will das Alter bestimmen. Im Bereich der Magdalenenkapelle dürfte vor Jahrhunderten ein Friedhof außerhalb der Stadtmauern von Eisenstadt bestanden haben. Knochenfunde wurden in diesem Gebiet auch schon in den 1950er-Jahren beim Bau der Landwirtschaftsschule gemacht.