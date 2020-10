Rechnitz: Anklage wegen Mordversuchs

Der 32-Jährige Mann ist wegen versuchten Mordes, Körperverletzung und mehrerer Waffenrechtsdelikte angeklagt. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli soll er seine 29-Jährige Freundin mit einer Stichwaffe an den Oberschenkeln, den Armen und im Halsbereich verletzt haben. Die Frau wurde blutverschmiert auf dem Gehsteig vor dem Haus in Rechnitz aufgefunden. Der 32-Jährige Tatverdächtige wurde von Polizisten am Tatort angetroffen und in die Jusitzanstalt Eisenstadt eingeliefert – mehr dazu in Mann soll 29-Jährige schwer verletzt haben.

Der Verdächtige befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft, er bestreitet aber die Tat. Bei einer Hausdurchsuchung wurden bei dem 32-Jährigen auch verbotene Waffen, unter anderem Schlagringe und eine Maschinenpistole gefunden, und das trotz eines bestehenden Waffenverbotes gegen den Mann. Die Anklage der Staatsanwaltschaft wurde dem Beschuldigten zur Kenntnis gebracht, ist aber noch nicht rechtskräftig.