Lagerhaus steigert Umsatz trotz Coronavirus

Das größte Umsatzplus verzeichnen die Lagerhäuser im Bereich Bau- und Gartenmarkt. Das Lagerhaus Süd, das die Bezirke Oberwart, Jennersdorf und Güssing umfasst, schreibt in diesem Bereich ein Plus von elf Prozent.

Geschäftsführer Philipp Magdits glaubt, dass die Lagerhäuser von der Coronavirus-Pandemie profitieren konnten. „Hier merkt man einfach den Trend, dass unsere Kunden in das Eigenheim investieren, dass unsere Kunden zu Hause etwas machen wollen, dass die Heimwerker wieder aktiver geworden sind. Es wird hier vor allem investiert in Haus, Renovierung, Sanierung und in den Garten. Ein großer Teil war natürlich heuer auch die Gartenausstattung, wie Swimmingpools, wie Gartenmöbel, und deshalb haben hier profitieren können“, so Magdits.

ORF

Nicht alle Lagerhäuser seien gleich gut frequentiert. Die Kundinnen und Kunden würden laut Magdits vor allem die mittelgroßen Betriebe aufsuchen. „Ich denke unsere mittleren Standorte haben deshalb profitiert, weil sie direkt in der Region sind und der Kunde sehr wohl ein gewisses Risiko hat, in große Standorte zu gehen, wo mehr Kunden sind. Unsere kleinen und mittleren Standorte haben jetzt nicht diese große Kudenfrequenz, sind aber in den einzelnen Ortschaften“, so Magdits.

Umsatzeinbußen bei den Tankstellen

Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Lagerhäusern im mittleren und nördlichen Burgenland. Auch dort gibt es das größte Plus im Bereich Bau- und Gartenmarkt, etwa auch im neuen Lagerhaus in Eisenstadt. Umsatzeinbußen verzeichnen die Lagerhäuser allerdings im Energiebereich, konkret bei den Tankstellen. Diese waren aufgrund von Homeoffice und dem Lockdown weniger frequentiert. Auf das kommende Jahr blicken die Geschäftsführer der Lagerhäuser im Nord-, Mittel-, und Südburgenland mit Unsicherheit. Man gehe davon aus, dass der Trend ins Eigenheim zu investieren, nachlassen wird.