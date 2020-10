SOS Kinderdorf: Angebot zur Stärkung der Familien

In der Waldmüllergasse mietete das SOS Kinderdorf Burgenland eine 130 Quadratmeter große Wohnung an. Sozialpädagoginnen werden hier zehn Kinder zwischen sechs und 14 Jahren nachmittags betreuen. „Die Kinder dürfen ab zwölf Uhr kommen, nach der Schule. Die Kinder, die in der Schule essen können, sollen dort essen. Dort wo das nicht möglich ist, werden wir kochen. Am Nachmittag passiert dann die sozialpädagogische Betreuung, wo etwa auch gemeinsam gelernt wird“, so Marek Zeliska, Leiter des SOS-Kinderdorf Burgenland.

Eltern werden eingebunden

Die hier betreuten Kinder werden vom Kinder- und Jugendamt zugewiesen. Sie kommen aus Familien, die aus unterschiedlichsten Gründen schwer unter Druck geraten sind. Familienberater besuchen die Familien daheim und helfen, das ist der Unterschied zur herkömmlichen Nachmittagsbetreuung. „Wir lassen die Eltern nicht passiv im Hintergrund, sondern wollen sie einbinden. Ziel ist es, dass diese Kinder wieder normal in den Hort oder in die Nachmittagsbetreuung kommen“, so Zeliska.

ORF

Das Projekt wird vom Land und von der Stadtgemeinde Oberwart unterstützt. „Wir geben im Burgenland in Summer 26 Millionen Euro für Kinder- und Jugendbetreuung aus. Das ist gut und sinnvoll investiertes Geld“, so Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). „Wir alle würden uns wünschen, dass wir solche Einrichtungen in unserem Land nicht brauchen würden. Leider ist es aber so, dass der Familienverband nicht immer so funktioniert, wie wir uns das vorstellen würden“, so Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP). Das „Familienstärkende Tagesangebot“ startet im Oktober.