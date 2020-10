CoV: QR-Code-System aus dem Burgenland

Die Daten werden gesammelt, damit im Falle eines positiven Coronavirus-Falls alle Personen, die im Umfeld der Person waren, informiert werden können. Die burgenländische Software-Firma „datasys Software“ hat mit „Eassy“ eine einfache und sichere Möglichkeit gefunden, wie man die Kontaktdaten auf einem verschlüsselten QR-Code hinterlegen kann. Schlangen im Eingangsbereich einer Veranstaltung sollen damit schneller aufgelöst werden können.

ORF

Geschäftsführer der Firma ist Roland Knor, er ist gleichzeitig Obmann des Basketballvereins BBC Dragons Nord aus Eisenstadt. „Als Basketballverein haben wir eine Möglichkeit gebraucht, um die Teilnehmer zu registrieren. Der Sicherheitsaspekt ist momentan ein ganz wesentlicher. Daher haben wir die Idee geboren, dass wir die Daten der Teilnehmer in einem QR-Code speichern“, so Knor. Ein QR-Code ist laut Knor vergleichbar mit einem Barcode.

Weniger Zettelwirtschaft und Erleichterung für Behörden

Man gibt seine Daten auf einer Internetseite oder in der dazugehörigen Handy-App ein. Der erstellte QR-Code ist ausgedruckt – also auch ohne Smartphone – bei jeder Veranstaltung, die das System verwendet – gültig. So wird das Contact Tracing, also die Rückverfolgung der anwesenden Personen, vereinfacht.

„Jeder kennt das: Begonnen wurde mit Teilnehmerlisten, bei denen man schauen hat können, wer sich schon vor mir eingetragen hat. Mittlerweile geht man zu Einzellisten über. Vom Organisatorischen her und von der Zettelwirtschaft her ist das eigentlich eine Katastrophe – noch dazu, wo die Behörden ja sehr schnell reagieren müssen“, so Knor.

Im Burgenland gibt es in der Gastronomie noch keine Registrierungspflicht, in Wien ist das allerdings bereits Alltag. Die Kosten des Systems werden dem Veranstalter pro gescannter Person abgerechnet. „Der Preis bewegt sich zwischen einem und fünf Cent pro Teilnehmer. Bei 100 Teilnehmern kostet das also einen Euro. Das ist die Sicherheit auf jeden Fall wert“, so Knor.