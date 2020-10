Aktionswoche „ORF Museumszeit“ startet

Statt einer einzigen Museumsnacht stehen nun insgesamt acht Tage zur Verfügung. „Für uns war es wichtig, auch in diesen besonderen Zeiten Kunst und Kultur zu unterstützen und zu fördern. Wir haben sehr viele Partnerorganisationen wieder dazu gewinnen können, die für diesen Zeitraum ihre Häuser öffnen und spezielle Aktionen anbieten“, so Werner Herics, Landesdirektor des ORF Burgenland.

ORF

Unter dem Kennwort „ORF Ticket“ gibt es in allen 28 teilnehmenden Häusern spezielle Sonderprogramme, Ermäßigungen bzw. Gratis-Eintritte, etwa an den Wochenenden in der Landesgalerie, dem Landesmuseum, dem Haydnhaus und dem Listzentum Raiding. Im Schloss Esterhazy können die Gäste unter anderem an einem Tanzworkshop und einer rätselhaften Abendführung teilnehmen.

Angebote auch für Kinder

„Wir haben uns mit den einzelnen Museen ein sehr schönes Angebot ausgedacht. Vom 3. bis 10. Oktober gibt es an den Wochenenden gratis Eintritt für alle Kulturbegeisterten, und zusätzlich machen wir auch Mitmach-Führungen und Highlight-Führungen für unsere Gäste“, erklärt Alexander Kery, Marketingleiter der Kulturbetriebe Burgenland.

ORF

Bei der „ORF Museumszeit“ gibt es auch zahlreiche Angebote für Kinder, Etwa das Ziegelschlagen im Museum für Baukultur in Neutal, oder eine Rätselrally im Felsenmuseum Bernstein. Alle Ausstellungen sind bis 20.00 Uhr geöffnet.