Jennersdorf: Projekte mit Problemen

Jennersdorf ist eine Bezirksstadt mit vielen Ideen und Projekten. Derzeit wird an der Fertigstellung des Bauhofs gearbeitet, ein längst überfälliges Projekt – Kostenpunkt liegt bei 1,4 Millionen Euro, der Bau machte kaum größere Schwierigkeiten.

Studiogast Bürgermeister Reinhard Deutsch (Liste JES) ist heute um 19.00 Uhr zu Gast in Burgenland heute.

Wesentlich problematischer gestaltet sich die geplante Generalsanierung des Rathauses. Im Dezember 2019 übersiedelte die gesamte Stadtverwaltung vom Rathaus in das ehemalige Zollamtsgebäude am Bahnhof. Aus dem geplanten Rathausumbau ist bislang aber nichts geworden, bedauert Bürgermeister Reinhard Deutsch von der Liste JES: „Wir haben noch einen einzigen Untermieter im Haus und der will nicht ausziehen. Wir haben eine Räumungsklage, die im ersten Urteil zugunsten der Gemeinde ausgegangen ist. Jetzt warten wir auf die zweite Instanz, das Urteil des Landes.“

ORF

Veranstaltungszentrum muss her

Ein großes Thema in Jennersdorf war in den vergangenen Jahren die Schließung des KUZ – wegen massiven Sicherheitsmängel wurde das Kulturzentrum von der Baubehörde gesperrt. Mittlerweile wurde das Gebäude von der Stadtgemeinde an einen Privatunternehmer verkauft. Die Bevölkerung hofft auf eine Ersatzlösung. Auch Bürgermeister Deutsch ist überzeugt davon, dass Jennersdorf eine multifunktionales Veranstaltungszentrum braucht: „Absolut – nicht nur Jennersdorf sondern die ganze Region.“ Eine erste Grobplanung gibt es bereits, Kosten und Details müssen aber erst abgeklärt werden.

ORF

Und ein Millionenprojekt steht im Stadtzentrum an: Die Kampelbrücke muss neu gebaut werden. Außerdem sorgt derzeit im Ortsteil Henndorf die Zukunft der Volksschule für Diskussionsstoff.