Gerhard Pongracz unerwartet gestorben

Der Oberwarter Gerhard Pongracz war bereits in den 1980er Jahren auf kommunaler Ebene politisch für die SPÖ tätig. Er war gelernter Vermessungstechniker. Seit 1987 war der spätere Landtagsabgeordnete Mitglied der SPÖ, drei Jahre später wurde er Stadtparteiobmann, 1992 dann Stadtrat und 1997 Vizebürgermeister.

Schon ein Jahr davor wurde Pongracz in den Burgenländischen Landtag gewählt. Dort war er einer der am längsten dienenden Mandatare – bis 2015, also 19 Jahre lang, war er für die SPÖ im „Landesparlament“.

Politischer Wechsel in Oberwart

2002 schaffte er einen politischen Wechsel in Oberwart – nach mehr als 20 Jahren wählte die Bezirkshauptstadt mit Pongracz wieder einen SPÖ-Politiker zum Bürgermeister. Das blieb er zehn Jahre lang. Im Burgenländischen Landtag war er für die SPÖ als Bereichssprecher für Wohnbauförderung, Bauangelegenheiten, und Raumplanung verantwortlich. In seiner Zeit als Bürgermeister wurden in Oberwart viele Straßen saniert, auch Schulen und das Einkaufszentrum errichtet.

Als Tiefpunkt seiner Karriere bezeichnete Pongracz bei seinem Ausstieg aus der Landespolitik den Oberwarter Finanzskandal. Jahrelang waren Abgaben und Steuern nicht eingehoben worden. Im Zentrum stand der Amtsleiter, das Verfahren gegen Pongracz wurde eingestellt.

Zuletzt war Pongracz als Koordinator für interkommunale zusammenarbeit beim RMB engagiert.

Trauer und Betroffenheit

Die SPÖ – an der Spitze Landeshauptmann und Parteichef Hans Peter Doskozil – trauert um den prominenten Regionalpolitiker. Doskozil sagte, er habe Gerhard Pongracz nicht nur als sozial engagierten Politiker, sondern auch als großartigen Menschen und Freund geschätzt. Auch Landesgeschäftsführer Roland Fürst und Klubobmann Robert Hergovich zeigen sich betroffen.

Auch der jetzige Oberwarter Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) bekundete seine Anteilnahme.