Schwerer Verkehrsunfall: Fünf Verletzte in Steinbrunn

An der Kreuzung des Güterweges, der den Steinbrunner See und die Autobahnauffahrt Hornstein verbindet, mit der Landesstraße L217 (Steinbrunn – Steinbrunn Neue Siedlung/Neufeld) stießen die beiden Autos zusammen. Ein 45-jähriger Autolenker, der vom Güterweg kommend die L217 kreuzen wollte, kollidierte seitlich mit dem Auto einer 39-Jährigen, die von Steinbrunn Neue Siedlung Richtung Steinbrunn unterwegs war. Dabei überschlug sich das Auto der 39-Jährigen und blieb nach circa 50 Metern auf dem Dach liegen. In dem Auto waren auch ihr 15-jähriger Sohn, ihre 13-jährige Tochter sowie ihre 66-jährige Mutter.

Zwei Schwerverletzte

Insgesamt forderte dieser Unfall fünf Verletzte. Die 13-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen vom Notarzt an der Unfallstelle notversorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins SMZ-Ost geflogen. Der 45-jährige Schwerverletzte wurde mit dem Notarztwagen in das Krankenhaus Eisenstadt eingeliefert. Die drei weiteren Unfall-Beteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallfahrzeuge wurden anschließend von der Feuerwehr Steinbrunn geborgen und gesichert abgestellt. Neben Feuerwehr, Polizei, Notarzt, Rotem Kreuz und Samariterbund war auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die L217 war circa zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

Erst vor zwei Wochen hatte es an derselben Kreuzung einen schweren Verkehrsunfall gegeben.