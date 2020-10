Ampel: Neusiedl erster Bezirk mit hohem Risiko

Im Burgenland steht die Coronavirus-Ampel damit in den Bezirken Eisenstadt Stadt, Eisenstadt Umgebung, Güssing, Oberpullendorf, Oberwart und Rust Stadt auf Gelb, das heißt laut Coronavirus-Kommission, dass dort ein mittleres Risiko herrscht.

Bezirke mit hohem Risiko, also bei denen die Ampel auf Orange steht, gibt es im Burgenland nur einen, und zwar Neusiedl am See. Österreichweit wurden sechs Bezirke auf Orange gestellt – mehr dazu in Sechs Bezirke auf Orange gestellt (news.ORF.at).

Regionen mit mittlerem Risiko

Bezirke im Burgenland : Eisenstadt Stadt, Eisenstadt Umgebung, Güssing, Oberpullendorf, Oberwart, Rust Stadt

: Eisenstadt Stadt, Eisenstadt Umgebung, Güssing, Oberpullendorf, Oberwart, Rust Stadt Bezirke in Kärnten: Villach Stadt, Villach Land

Bezirke in Niederösterreich: Baden, Bruck an der Leitha, Lilienfeld, Sankt Pölten Land, Tulln, Wiener Neustadt Land

Bezirke in Oberösterreich: Braunau am Inn, Freistadt, Grieskirchen, Linz Land, Linz Stadt, Ried im Innkreis, Schärding, Steyr Stadt, Wels Land, Wels Stadt, Vöcklabruck

Bezirke in Salzburg: Salzburg Stadt, Sankt Johann im Pongau

Bezirke in der Steiermark: Graz Stadt, Graz Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Liezen, Murau, Voitsberg

Bezirke in Tirol: Imst, Innsbruck Land, Kitzbühel, Kufstein

Regionen in Vorarlberg: Klostertal/Arlberg, Montafon/Brandnertal, Großes Walsertal, Bregenzerwald/Kleinwalsertal

Regionen mit hohem Risiko