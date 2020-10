Neuer Studiengang: PH und Rotes Kreuz kooperieren

Mit dem neuen Lehrgang habe man einen Nerv der Zeit getroffen, sagte die Rektorin der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt, Sabine Weisz. 60 Studierende meldeten sich an, um das Master Studium Lehramt Primarstufe unter dem Titel „sozial.kompetent.engagiert“ zu besuchen. „Die Studierenden erwerben Zusatzqualifikationen in Erster Hilfe, werden sensibilisiert für lebensrettende Maßnahmen, Ersthelfermaßnahmen, Zivilcourage und freiwilliges Engagement“, so Weisz.

Zusatzqualifikationen in Erste Hilfe

Die Kooperation mit dem Roten Kreuz ist einzigartig in Österreich. „Wir erhoffen in Kooperation mit dem Roten Kreuz, dass wir dadurch auch Kooperationspartnerinnen und -partner fürs Österreichische Jugendrotkreuz sensibilisieren und motivieren. Etwas ganz Besonderes ist, dass sie auch eine Zusatzqualifikation, ein Zertifikat als Lehrbeauftragter für Erste Hilfe des Österreichischen Roten Kreuzes erwerben.“ Das Masterstudium wird nach dem Bachelor absolviert und dauert ein Jahr.