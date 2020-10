Grüne: Kampf gegen Erderwärmung forcieren

Wie soll der Mensch schon im Kleinen dem Klimawandel Paroli bieten? Die Grünen haben Vorschläge dazu, die sich einerseits an die Landespolitik und an die Kommunalpolitik richten, andererseits auch an alle Burgenländerinnen und Burgenländer. Ganz oben steht das Thema Trockenheit und Hitze. Das Burgenland soll anfangen insgesamt grüner zu werden. Dafür informieren die Grünen mittels einer Broschüre in den Ortschaften.

„Wir waren auch auf Social Media aktiv und haben uns besondere Plätze gesucht, wo wir noch Potenzial sehen, diese Plätze grüner zu gestalten“, so die grüne Landesgeschäftsführerin Martina Hajdusich.

Plätze werden grüner durch einen Stopp der Bodenversiegelung, Fassaden und Flächen sollen begrünt, und mehr Bäume in den Ortschaften gepflanzt werden. Es gehe darum Strategien zu entwickeln und gehört zu werden, so die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik: „Unser Anliegen im Landtag ist es, die Themen Trockenheit, Biodiversität, Klimakrise und Bodenschutz ebenso wie Grundwassermanagement permanent in der politischen Debatte zu halten. Es passiert so leicht, dass durch andere aktuelle Themen wieder alles in irgendeine Arbeitsgruppe verschoben wird und damit verschwenden wir Zeit, und es läuft uns somit die Zeit davon.“

In einigen Gemeinden gebe es schon positive Beispiele, so die Grünen: In Parndorf, Pöttsching und Winden am See werde das Konzept der Fassadenbegrünung zur Kühlung diskutiert, in Eisenstadt schon umgesetzt.