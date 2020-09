Grüne suchen neue Landesgeschäftsführung

Die burgenländischen Grünen wählen nach ihren Parteistatuten alle zweieinhalb Jahre eine neue Landesgeschäftsführung. Die derzeitige Landesgeschäftsführerin Martina Hajdusich will sich nicht mehr für die Funktion bewerben – aus persönlichen Gründen. „Ich wurde damals im Sommer 2018 mit der Hauptaufgabe gewählt, die Grünen im Burgenland zu einem guten Ergebnis in die Landtagswahl zu führen und diese Aufgabe glaube ich, habe ich ganz gut erfüllt. Wir hatten das beste Ergebnis bei einer burgenländischen Landtagswahl bisher“, so Hajdusich.

ORF

Hajdusich zieht positive Bilanz

Als Landesgeschäftsführerin habe sie die burgenländischen Grünen in fünf Wahlkämpfen begleitet und der Wiedereinzug in den Nationalrat sei geschafft worden, zieht Hajdusich Bilanz. Sie habe ein großes Augenmerk auf die Betreuung der Gemeinde- und Bezirksgruppen gelegt und hinterlasse ihrer Nachfolge ein gut geebnetes Feld. „Ich sehe ein Segelboot in voller Fahrt mit gutem Wind, mit einer starken Kapitänin und einer tollen Mannschaft auf gutem Kurs und es wird bloß die erste Steuerfrau ausgewechselt“, so Hajdusich.

Entscheidung über Nachfolge fällt im November

Die Grünen machten die Ausschreibung für die neue Landesgeschäftsführung am Dienstag offiziell. Der Landesvorstand werde das Bewerbungsprocedere begleiten und Ende November werde in einem Landesausschuss die neue Landesgeschäftsführerin bzw. der neue Landesgeschäftsführer gewählt, sagte Hajdusich über die weitere Vorgangsweise bei der Bestellung ihrer Nachfolge.