Mordfall Mörbisch: Hinweise zu Uhr erbeten

Die Uhr könnte zum Verkauf angeboten worden sein, heißt es von der Polizei, die um Hinweise zum Verbleib der Uhr bittet. Es handelt sich dabei um eine Armbanduhr der Marke „Rolex Batman“. Sachdienliche Hinweise können, auch anonym, unter der Telefonnummer 059133/10-3333 dem Landeskriminalamt Burgenland oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

U-Haft gegen Verdächtigen verlängert

Am 10. August wurde in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) im Bereich der Kläranlage die Leiche eines 22-jährigen Burgenländers gefunden. Ein 28-jähriger Mann aus Niederösterreich wird verdächtigt, den Burgenländer getötet zu haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft, die am Montag um weitere zwei Monate verlängert wurde. Er bestritt die Vorwürfe.