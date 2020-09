Verfahren ausgeweitet?

Mit Einzelheiten hielt sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft naturgemäß zurück – nur soviel: es gebe derzeit zwei Beschuldigte, die man namentlich nicht genannt habe und man habe ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in die Ermittlungen miteinbezogen. Weitere Details dazu wollte man auf Nachfrage des ORF Burgenland mit Hinweis auf ein laufendes Verfahren und die Ermittlungen nicht nennen. Der „Kurier“ berichtete am Dienstag von insgesamt neun Beschuldigten, gegen die derzeit Ermittlungen laufen würden – darunter auch vier Kreditnehmer, die von Ex-Bankchef Martin Pucher Geldgeschenke erhalten hätten. Unter ihnen sei auch Ex-Commerzialbank-Aufsichtsrat und Dachdeckereibetreiber Ernst Zimmermann, dem in diesem Zusammenhang Geldwäscherei vorgeworfen wird. Diesen Vorwurf hat Zimmermann bisher stets zurückgewiesen.

U-Ausschuss: Konstituierende Sitzung am Mittwoch

Die Commerzialbank Mattersburg bleibt also weiterhin Gesprächsthema Nummer eins im Burgenland. Am Mittwoch startet der U-Ausschuss zum Thema mit seiner konstituierenden Sitzung – mehr dazu in U-Ausschuss: Erste Sitzung kommende Woche. Danach ist aber zuerst das Landesverwaltungsgericht am Zug. ÖVP, FPÖ und Grüne wandten sich an das Gericht, weil mehrere Punkte aus dem U-Ausschuss-Antrag gestrichen wurden – darunter etwa auch der Informationsfluss rund um die Schließung der Bank – mehr dazu in U-Ausschuss: Opposition geht vor Gericht. Innerhalb von vier Wochen soll es eine Entscheidung des Gerichts geben – mehr dazu in U-Ausschuss: Vier Wochen Zeit für Gericht.