Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in der Schule zu verhinden, wurde die gesamte Abschluss-Schulstufe ins Homeschooling geschickt. Derzeit besuchen insgesamt 590 Schülerinnen und Schüler die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe.

Erst am Wochenende wurde bekannt, dass es an der HTL Pinkafeld acht mit dem Coronavirus infizierte Schülerinnen und Schüler gibt – mehr dazu in Acht CoV-Fälle in HTL Pinkafeld.