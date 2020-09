Coronavirus

Ungarn verlängert Einreisebeschränkungen

Die seit Anfang des Monats geltenden Coronavirus-bedingten Einreisebeschränkungen nach Ungarn bleiben auch im Oktober. Das kündigte Außenminister Péter Szijjártó am Montag auf einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau in Budapest an.