Handwerkerbonus wird erneut aufgestockt

Die Nachfrage nach dem Handwerkerbonus ist so groß, dass wieder aufgestockt wird. Nächstes Jahr stehen drei Millionen Euro zur Verfügung, statt den ursprünglich geplanten zwei Millionen, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Wir haben bis dato etwa 2,8 Millionen Euro zur Auszahlung gebracht. Wir haben 1.500 Anträge bereits positiv behandelt und noch einmal 1.500 Anträge warten bereits. Das bedeutet, wir rechnen durchaus in diesem Jahr mit einem Finanzierungsbedarf zum Handwerkerbonus von bis zu sechs Millionen Euro“, so Doskozil.

„Öko-Index als Kriterium“

Änderungen gibt es auch bei der Wohnbauförderung: Ab dem 1. Jänner des kommenden Jahres gilt: 0,9 Prozent Fixzinssatz auf 30 Jahre. Der Bonusbetrag kann außerdem durch den sogenannten Öko-Index erhöht werden, erklärte der für Wohnbauförderung zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Wir legen hier als Kriterium einen sogenannten Öko-Index an, welcher darlegt, welche Baustoffe verwendet werden, wie hoch die Distanz der Anlieferung ist, und viele weitere Faktoren werden durch diesen Öko-Index mitberücksichtigt.“

Weitere Bonusbeträge gibt es in Gemeinden mit Abwanderungstendenzen. All diese Maßnahmen sollen – gemeinsam mit den Änderungen im Raumplanungsgesetz, das jetzt in Begutachtung kommt – Wohnen im Eigenheim leistbarer machen.