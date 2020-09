Ex-SVM-Spieler Höller bei Siegendorf

Höller hat sich für die nächsten eineinhalb Jahre beim ASV Siegendorf verpflichtet. Der 31-Jährige begann seine Karriere in St. Pölten und kam über Stegersbach 2008 zum SV Mattersburg, für den insgesamt 329 Pflichtspiele für bestritt. Er erzielte auch das allerletzte Tor des SVM in der Geschichte des Klubs.

„Verein mit Aufstiegsambitionen“

„Ich habe mich dazu entschieden den Schritt in den Amateurbereich zu wagen, weil ich im Profigeschäft nirgends einen Verein gefunden habe bzw. nichts Konkretes dabei war. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe, weil es ein Verein ist, der Aufstiegsambitionen hat und in der Nähe von meinem Wohnort ist, was für mich mit meinem Hausbau und meinem Kind absolut angenehm ist“, so Höller im Gespräch mit dem ORF Burgenland.

Bei Siegendorf stehen die ehemaligen Teamspieler Andreas Dober und Christopher Drazan sowie der ehemalige Bundesliga-Spieler Philipp Prosenik im Kader. Aktuell liegt Siegendorf auf Platz zwei der Tabelle. Ziel ist der Aufstieg in die Regionalliga.