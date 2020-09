Becom baut weiter in China aus

Anfang des Jahres, noch vor Ausbruch der Pandemie, sicherte sich Becom Flächen in einem Wirtschaftspark im Süden Chinas. Becom hat dort viele Kunden und will diese lokal beliefern können. Die Zentrale in Hochstraß werde dadurch doppelt gestärkt, so Geschäftsführer Johannes Bock: „Es wird die Entwicklungsmannschaft gestärkt und es werden zusätzlich weitere Projekte, auch für diesen Standort hier, gewonnen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in Zukunft global aufgestellt sind und große globale Projekte auch so gewinnen können, bzw. hier unsere Kompetenz, die wir hier haben, in der Forschung und Entwicklung, weiter ausbauen.“

Auch in USA Vertriebsniederlassung

In den USA hat Becom eine Vertriebsniederlassung gegründet. Die Firma ist breit aufgestellt und entwickelt Elektronik für viele Bereiche. „Wir decken den Automotive-Bereich ab, den Industriebereich und den Medizinbereich. Um ein namhaftes Beispiel nennen zu dürfen, wir haben vor ungefähr einem Jahr einen Entwicklungsauftrag bei Mercedes Benz gewonnen. Wir dürfen dort das komplette Produkt, was ein Steuergerät ist, entwickeln“, so Geschäftsführer Roman Bock.

Coronavirus herausfordernd, aber optimistisch für Zukunft

Auf die Coronavirus-Krise hat Becom mit Kurzarbeit ab Mitte April reagiert. Das heurige Jahr werde besonders herausfordernd, langfristig sei er aber optimistisch, so Seniorchef Johann Bock. „Es wird sicherlich auch nächstes Jahr noch herausfordernd sein, obwohl wir bereits nächstes Jahr von Steigerungen ausgehen. Was wir aber sehr wohl sehen ist, dass wir in den Jahren 2022 und 2023 von Steigungsraten ausgehen können.“

Becom hat in Hochstraß derzeit 325 Beschäftigte. Das neue Produktionswerk im Süden Chinas soll Anfang des Jahres in Betrieb gehen.