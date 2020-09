SPÖ kritisiert Finanzminister Blümel

Bis dato habe Blümel alle Anfragen ignoriert und sich auch nicht darüber geäußert, wann er konkret von den Prüfungen und der Sperre erfahren habe, so die SPÖ. Fürst ortete in einer Aussendung eine Missachtung der Geschädigten und Betroffenen des Kriminalfalls der Commerzialbank Mattersburg. „Herr Blümel zieht es lieber vor, in Wien einen Wahlkampf zu führen, anstatt sich um seinen Job als Finanzminister zu kümmern“, kritisierte Fürst.

Fazekas: Doskozil soll Telefonprotokolle offenlegen

Die ÖVP Burgenland wehrte sich am Sonntag gegen die Kritik an Finanzminister Blümel und kritisierte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Dieser habe vor 54 Tagen versprochen seine Telefonprotokolle offenzulegen, außerdem habe er die Akteneinsicht im Bankskandal zugesagt – diese Versprechen seien bis dato nicht eingelöst worden, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas in einer Aussendung.

Whistleblower von 2015 verwundert, weil „nichts passierte“

Unterdessen wunderte sich der Whistleblower von 2015 im Interview mit der Tageszeitung „Der Standard“, dass seine Hinweise an die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Bankenaufsicht und Finanz keine Folgen gezeigt haben – mehr dazu in Konkrete Hinweise schon 2015. Der Whistleblower, der anonym bleiben möchte, wandte sich bereits am 2. Juli 2015 mit schweren Vorwürfen an die Wirtschafts- und WKStA. Er informierte damals auch die Aufsichtsbehörde FMA. Damals wurden wegen fehlenden Anfangsverdachts keine Ermittlungen eingeleitet. „Das gibt’s doch nicht, dass da gar nichts passiert, nichts von Hausdurchsuchungen oder Problemen bei der Commerzialbank bekannt wird“, das dachte sich damals der Whistleblower, wie er im Interview mit „Der Standard“ sagte.