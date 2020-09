Acht CoV-Fälle in HTL Pinkafeld

Seitens der Gesundheitsbehörde wurden alle erforderlichen Maßnahmen umgehend eingeleitet, hieß es am Sonntag in einer Aussendung des Landes. Bereits beim Auftreten des ersten Infektionsfalles in der Klasse wurden jene Personen, mit denen dieser direkten Kontakt gehabt hat, seitens der Behörden unter häusliche Quarantäne gestellt und beprobt. Daher waren auch alle anderen Schülerinnen und Schüler, die nun positiv auf Covid-19 getestet wurden, bereits abgesondert. Auch ihre Kontaktpersonen werden beprobt. In die Klasse gehen insgesamt 32 Schülerinnen und Schüler – alle befinden sich im Homeschooling.

Weiterhin 141 aktive CoV-Fälle

Insgesamt sind im Burgenland derzeit 141 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – darunter sind neun Neuinfektionen und neun Menschen wurden wieder gesund. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Burgenland beträgt 758.