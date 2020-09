Nächtigungsplus auch im August

Insgesamt wurden im Burgenland im August 546.634 Nächtigungen verbucht. Das bedeutet eine Zunahme von mehr als 33.000 gegenüber August 2019. Die Zahl der inländischen Gäste stieg von 364.981 auf 441.022. Die Nächtigungen von Burgenländerinnen und Burgenländern sind von rund 21.000 auf knapp 34.000 angewachsen, hieß es in einer Aussendung des Landes.

Doskozil: „Bonusticket als Volltreffer“

Bereits im Juli verzeichnete der Tourismus im Burgenland ein Plus von 4,1 Prozent. Doskozil führe diesen Trend auf das Bonusticket zurück: „Das im Juli gestartete Bonusticket hat sich dabei als Volltreffer erwiesen und einen deutlichen Schub bei den Gästen aus dem Burgenland ausgelöst.“ Die Verlängerung der Bonusticket-Aktion um den Monat Oktober soll auch im Herbst für Rückenwind sorgen, so Doskozil in einer Aussendung – mehr dazu in Mit Bonusticket günstig im Land urlauben.