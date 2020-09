Religion

Grundsteinlegung für orthodoxes Kloster

Am Samstag wurde in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) die Grundsteinlegung für das erste orthodoxe Kloster in Österreich gefeiert. Die Geschichte des Bauprojekts begann bereits vor sechs Jahren, immer wieder gab es Hindernisse zu bewältigen.