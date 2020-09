Commerzialbank

U-Ausschuss: Erste Sitzung kommende Woche

In Eisenstadt konstituiert sich kommenden Mittwoch, dem 30. September, der U-Ausschuss in der Causa Commerzialbank Mattersburg. Nach Angaben von Landtagspräsidentin Verena Dunst wird es am Montag eine Präsidialkonferenz geben, in der weitere Abstimmungen mit allen Fraktionen beraten werden sollen.