Feuerwehrschule setzt auf E-Learning

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehrschule Burgenland in Eisenstadt haben die Coronavirus-Zeit genutzt, um E-Learning-Lehrgänge zu entwickeln. Der erste Techniklehrgang nach dem neuen System sei nun erfolgreich abgeschlossen worden, so der Leiter der Feuerwehrschule Josef Bader.

Praktischer Abschlusstag an der Schule

Es seien 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei gewesen, die vorher zwei Wochen Zeit gehabt hätten, um sich über Onlinekurse anhand von 33 Videos, die man seitens der Feuerwehrschule gemacht habe, theoretischen Stoff anzueignen. Darauf folgte der praktische Abschlusstag, wo Dinge, die eben nicht nur mit Wissen, sondern auch mit Können zu tun haben, angeeignet wurden, sagte Bader.

Die Teilnehmer und die Referenten sind mit den Ergebnissen der Wissensvermittlung zufrieden, meint Bader. Er will nun die E-Learning-Kursangebote ausweiten. Es sei wirklich eine gelungene Sache gewesen und man wolle diesen Weg weitergehen und vor allem die Branddienstausbildung in diese Richtung angehen, so Bader. Dennoch, die praktischen Übungen können nicht über das Internet durchgeführt werden.

Zahlreiche Übungsszenarien möglich

Man habe ein Ausbildungsgelände mit Brandhaus, wo man Brände simuliere. Zusätzlich habe man Übungsfahrzeuge. In der Feuerwehrschule verarbeite man jedes Jahr mehr als 100 Pkw, die man vorher verforme. Dazu kommen Übungspuppen, man habe eine eigene Bahnstrecke und vieles mehr, wo man letztlich versuchen würde ziemlich realistische Übungsszenarien darzustellen und schließlich auch umzusetzen, so Bader.

5.500 Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer wollten heuer Kurse in der Feuerwehrschule besuchen. Die meisten Lehreinheiten mussten aber aufgrund des Coronavirus abgesagt werden.