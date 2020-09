Jetzt auch Neusiedl und Güssing „gelb“

Die Coronavirus-Ampelkommission hat am Donnerstag insgesamt zwölf weitere Bezirke in ganz Österreich auf Gelb umgestellt. Neben den Bezirken Eisenstadt-Stadt, Eisenstadt-Unmgebung sowie Rust-Stadt kommen im Burgenland jetzt noch Neusiedl am See und Güssing dazu.

Noch kein roter Bezirk, aber einige orange

Nach wie vor ist kein einziger Bezirk in ganz Österreich rot – einige sind aber sehr wohl orange, was einem hohen Infektionsrisiko entspricht. Am Donnerstag sind österreichweit zehn weitere Bezirke zu dieser Kategorie dazugekommen, darunter etwa die niederösterreichischen Bezirke Gmünd und Melk – mehr dazu in news.ORF.at.