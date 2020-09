Wie der Coronavirus-Koordinationsstab des Landes am Donnerstagabend mitteilte, befanden sich 590 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Das sind um 52 mehr als am Vortag. In den burgenländischen Spitälern werden aktuell sieben Covid-19-Patienten behandelt.

Insgesamt wurden im Bundesland bisher 721 bestätigte Coronavirus-Fälle gemeldet. 570 Menschen gelten mittlerweile als genesen. Donnerstagabend waren insgesamt 140 Personen aktiv erkrankt.