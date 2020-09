Baby aus versperrtem Auto befreit

Der Mann war in Eisenstadt mit seiner drei Monate alten Tochter unterwegs, als das Kind während der Fahrt unruhig wurde. Er hielt an, um das Baby zu beruhigen. Als der Mann die hintere Autotür wieder zumachte, verriegelte sich plötzlich der ganze Wagen.

ÖAMTC

Nachdem der ÖAMTC-Stützpunkt in Sichtweite war, lief der Mann zu Fuß dorthin, um Hilfe zu holen. Die ÖAMTC-Pannenhelfer konnten das Auto rasch nach wenigen Handgriffen öffnen. Das Baby verschlief die ganze Aktion.

30.000 Aufsperreinsätze pro Jahr

Laut ÖAMTC sperren sich jährlich rund 30.000 Autofahrerinnen und Autofahrer aus ihrem Fahrzeug aus. Wenn Kinder oder Tiere im Auto eingesperrt sind, könne das insbesondere im Sommer rasch lebensgefährlich werden, so der ÖAMTC. Selbst im Spätsommer, wenn die Temperaturen nicht mehr so hoch sind, könne die Sonneneinstrahlung den Innenraum eines Autos stark aufheizen. Meistens sperren sich Autofahrer aus, weil sie den Schlüssel im Auto vergessen. Viele Fahrzeuge verriegeln sich auch automatisch, wenn man binnen 30 Sekunden keine Tür öffnet, so der ÖAMTC.