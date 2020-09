15 Millionen Euro für arbeitslose Burgenländer

Trotz Arbeitslosigkeit bedingt durch die Coronavirus-Krise gibt es aktuell mehr als 1.300 offene Stellen im Burgenland, heißt es seitens des AMS. Diese Stellen sollen durch noch aktivere Vermittlung besetzt werden. Wo es Weiterbildung braucht, setzt die Coronavirus-Arbeitsstiftung an: Es gibt zehn Millionen Euro Akuthilfe und fünf Millionen Euro Hilfe im Jahr 2022. Das gilt für das Burgenland.

Österreichweit 640 Millionen Euro budgetiert

Insgesamt hat das Arbeitsministerium für die Ausbildung von arbeitslosen Menschen in den nächsten zwei Jahren österreichweit 640 Millionen Euro zusätzlich für das AMS budgetiert. Die Corona-Arbeitsstiftung wird in den kommenden beiden Jahren vom AMS umgesetzt. Eine Stiftung biete zusätzliche Möglichkeiten, so Helene Sengstbratl, Landesgeschäftsführerin des AMS Burgenland.

Flächendeckende Beratungsstellen

Es werde ein breites Spektrum an Aus- und Weiterbildungsangeboten abgedeckt. Qualifikationen die zum Lehrabschluss führen und Ausbildungen in nachgefragten Berufen – wie in der Pflege – seien ein großes Anliegen, so Sengstbratl. In jedem Bezirk sollen Beratungsstellen eingerichtet werden.