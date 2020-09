Gebärdensprache: Zu wenig Dolmetscher

Für Brigitte Hauptkorn aus Jois (Bezirk Neusiedl am See) gehört Videotelefonie zum Alltag – auch schon vor der Coronavirus-Krise. Die 45-Jährige ist hochgradig schwerhörig und auf die Gebärdensprache angewiesen: Was sie sagt, kann man nicht hören, aber sehen. Ihr Mann kann auch nicht hören. Ohne ihre beiden Töchter könnten die beiden den Alltag kaum bewältigen.

ORF

„Wenn ich etwas brauche, zum Beispiel im Baumarkt eine Fachberatung, dann ist meine Tochter so lieb, kommt mit und übersetzt mir das. Meine Tochter ist so nett und macht das für mich, da ist sie Gott sei Dank an meiner Seite. Aber ich spüre schon, dass ich meiner Tochter da eine Aufgabe mitgebe, die eigentlich nicht zu ihr gehört und das belastet sie vielleicht auch. Also das war für mich schon auch schwierig, meiner Tochter diese Aufgaben zu übergeben“, so Brigitte Hauptkorn.

Keine Schule für Gebärdensprache im Burgenland

Brigitte Hauptkorn ist mit den Herausforderungen nicht alleine. Im Burgenland gibt es etwa 300 hörbehinderte Menschen. Eine Schule für sie sucht man vergeblich. Wer Gebärdensprache lernen will, muss nach Wien gehen. „Die Hände sind einfach das, wo ich die Sprache am besten verstehe – eben die Gebärdensprache“, so Hauptkorn.

ORF

„Da würde ich mir wünschen, dass die Möglichkeiten in Gebärdensprache zu kommunizieren einfach ausgebaut werden und leichter zugänglich sind. Also gerade die Schule und Ausbildung – da wäre es wirklich wichtig, dass die Gehörlosen gleichgestellt sind und die Ausbildungsmöglichkeiten auch angeboten werden. Es ist einfach wichtig, dass die gehörlose Personen auch die Ausbildung machen darf, die sie will. Ich hätte mir zum Beispiel eine Ausbildung zur Modegrafikerin gewünscht, aber das war unmöglich. Also habe ich zwangsläufig einen anderen Beruf erlernt“, so Hauptkorn.

Auf 100 gehörlose Menschen kommt ein Dolmetscher

Für Amtswege, Arztbesuche und auch das Gespräch mit dem ORF Burgenland braucht es eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher. Davon gibt es allerdings viel zu wenige. Auf einen Dolmetscher kommen im Schnitt 100 Gehörlose. Die Kosten werden übernommen, aber der Weg zum Geld ist steinig und oft unangenehm.

ORF

„Was wir im Burgenland leider gar nicht haben, ist eine Sozialberatung für gehörlose Menschen. Das heißt, das da ein Sozialarbeiter mit Gebärdensprachkentnissen Sprechtage hat, weil es oft auch ein Problem darstellt, dass viele Gehörlose Briefe nicht verstehen, etwa von Ämtern oder Unterstützung brauchen bei Anträgen oder bei der Wohnungssuche. Da wäre es sehr wichtig, dass wir eine Anlaufstelle im Burgenland bekommen. Denn da stehen die Gehörlosen oft dann alleine da“, sagte Gebärdensprachdolmetscherin Stefanie Euler.

Die Dolmetscherkosten würden zwar übernommen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die gehörlose Person sich zuerst quasi als solche anmeldet und da muss sie einen Sozialhilfeantrag ausfüllen. „Das ist natürlich ein seitenlanger Antrag, wo man auch das Vermögen und den Besitz auflisten muss und das steht einfach nicht dafür. Das ist irgendwie der falsche Zugang und da hoffen wir, dass wir das in Zukunft verändern können“, sagte Euler.

Einstieg in Schul- und Berufsleben schwierig

Heute arbeitet Brigitte Hauptkorn im Innenministerium: Der Schulweg und der Einstieg in das Arbeitsleben mit späteren Schulungen und Kursen war hart. „Ich habe versucht, irgendeinen Weg zu finden, damit ich da Unterstützung bekomme im Unterricht, aber das hat nicht geklappt und so konnte ich dem Unterricht nicht folgen. Es war mir einfach zu schwer in der Lautsprache. Ich brauchte einfach Unterstützung in der Kommunikation und da hat es einfach nichts gegeben“, so Hauptkorn. Für die Zukunft wünscht sich Brigitte Hauptkorn, dass auch Menschen mit Behinderung ihre beruflichen Träume verwirklichen können – und mehr Dolmetscher, damit sie ihre Tochter entlasten kann.