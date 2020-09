Insolvenzen deutlich zurückgegangen

Mit einem Konkurs in Höhe von 800 Millionen Euro steht die Commerzialbank Mattersburg ganz oben auf der Liste der Insolvenzen, gefolgt von einer weiteren Bank und einer Privatstiftung in Wien. Insgesamt sind die Insolvenzen heuer um 32,2 Prozent zurückgegangen. Im Burgenland um 26,9 Prozent. Die Passiva sind hingegen in Österreich um über 100 Prozent auf mehr als 2,7 Milliarden Euro angestiegen.

2021 könnte es zu massivem Anstieg kommen

Der KSV spricht von einer Wettbewerbsverzerrung. Die Zahlen würden die derzeitige coronavirusbedingte Ausnahmesituation abbilden, die Insolvenzen seien lediglich verschleppt. Der KSV warnt davor, dass es, hält diese Entwicklung an, 2021 zu massiven Insolvenzen kommen könnte.

Auch bei Privatkonkursen gibt es bis jetzt einen deutlichen Rückgang von 25,4 Prozent. Auch das sei ein Resultat der durch die Coronavirus-Krise verstärkte Möglichkeit der Stundung von Zahlungen. Die Schulden seien dadurch nicht weg, so der KSV. Wie sich die Pandemie langfristig auf Privatinsolvenzen auswirke, könne man erst in ein bis zwei Jahren sagen.