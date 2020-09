Burgenländer mit Wohnsituation zufrieden

66 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer gaben an, mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden zu sein, weitere 21 Prozent sind zufrieden. Nur zwölf Prozent sind aktuell wenig oder gar nicht damit zufrieden, wie sie momentan leben.

Weniger optimistisch blickten die befragten Personen auf die Entwicklung der Wohnkosten: Drei von vier Burgenländern gaben an, dass ihre Wohnkosten in den vergangenen fünf Jahren gestiegen sind. Ein Blick zurück in die Vergangenheit: In den 1980er-Jahren hatten über 80 Prozent Wohnen als leistbar oder gut bezeichnet, heute machen das nur noch 28 Prozent. Darüber hinaus glaubten nur 14 Prozent der Befragten, dass Wohnen in zehn Jahren noch leistbar sein wird.

Lockdown hatte keinen Einfluss auf Umfrage

Die Umfrage wurde in zwei Etappen durchgeführt: vor dem Coronavirus-Lockdown im Februar und danach im Juni. Die Ergebnisse in den beiden Phasen sind fast deckungsgleich, der Lockdown dürfte hier kein großes Umdenken in Sachen Wohnen ausgelöst haben. Im Burgenland leben aktuell fast Dreiviertel in einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung, nur ein Viertel lebt in Miete.