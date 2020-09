Neun Container auf Baustelle aufgebrochen

Die Täter dürften in der Zeit zwischen dem vergangenen Freitag und Montag auf das großflächige Baustellenareal gelangt sein, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Die Schadenssumme sei derzeit unbekannt, da noch unklar sei, was genau gestohlen wurde.

Anzeigen nach Einbrüchen im April

Bereits Anfang April waren auf einer Baustelle in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ebenfalls Einbrüche in zwei Baucontainer verübt worden. In diesem Fall wurden laut Polizei nun drei mutmaßliche Täter ausgeforscht. Ein 20-Jähriger, ein 27-Jähriger und ein 42-Jähriger werden bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt. Sie hatten einen Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich verursacht.