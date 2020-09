Chronik

Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer zur A4 in Gols (Bezirk Neusiedl am See) hat am Montag drei Verletzte gefordert. Ein Pkw-Lenker geriet in den Gegenverkehr, touchierte einen Lkw und stieß mit dem hinter dem Lkw fahrenden Pkw frontal zusammen.