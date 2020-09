„Rübezahl“ Markengesicht für Uhudler-Land

Sanfte Hügel und malerische Weingärten sind typisch für das Uhudler-Land im Landessüden – es umfasst die Bezirke Güssing und Jennersdorf. Vor vier Jahren haben sich Weinbauern, Gastwirte und Beherbergungsbetriebe zusammengetan und den Verein Uhudler-Land ins Leben gerufen. Die Grundüberlegung oder die Idee sei, dass die Region vermarktet werde. Es gebe ja nicht nur den Uhudler im Südburgenland, man habe ja auch eine wunderschöne Gegend im Südburgenland, sagte Vereinsobmann Bernhard Pranger.

Uhudler-Rebell als Markenzeichen

Mit dem Namen Uhudler-Land könne man die gesamte Region transportieren, vom essen, trinken und schlafen bis hin zum Wein, so Obmann-Stellvertreter Matthias Mirth. Der Wein oder besser gesagt der neu kreierte Rübezahl-Uhudler soll nun der Werbebotschafter des Uhudler-Landes werden. Der Namensgeber Johann Trinkl aus Heiligenbrunn galt einst als Uhudler-Rebell – wegen seines Erscheinungsbildes wurde er gerne Rübezahl genannt.

„Der Rübezahl war ident mit dem Rübezahl in den Bergen – Schurz, Schlapfen, langer Bart und lange Haare: eine Identitätsfigur für das südliche Burgenland, beziehungsweise für einen Weinkellerf am Zeinerberg in Heiligenbrunn“, sagte ein Zeitzeuge. Und weil der Rübezahl ein Kämpfer für den Uhudler gewesen ist, hat ihn jetzt der Verein „Uhudler-Land“ als Markenzeichen auserwählt. „Er ist ja ein Symbol, wie ein Freiheitskämpfer. Wie Andreas Hofer in Tirol ist Rübezahl für das Südburgenland oder zumindest für den Uhudler zu sehen – und da haben wir uns angehängt“, sagte Pranger.

Im Weingut Zieger in Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf) wurde nun die erste Rübezahl-Uhudler-Linie präsentiert. „Jeder Betrieb hat das beste Fass aus dem Keller mitgebracht. Wir haben das dann in zwei bis drei Verkostungsreihen zusammen verkostet und es ist ein Top-Produkt“, sagte Uhudler-Produzent Martin Zieger. Derzeit gibt es den Rübezahl Uhduler in drei Versionen: in Klassik, als Frizzante und als Spritzer. Pro Produkt wurden 2.000 Flaschen produziert. Erhältlich sind die Produkte in den Betrieben der Weinbauern.