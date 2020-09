Land kündigt mehr Lkw-Kontrollen an

Defekte Bremsen, abgefahrene Reifen oder Risse in der Karosserie – die Liste möglicher Mängel bei Lkw ist relativ lang. Kontrolliert wurde am Grenzübergang Nickelsdorf bei der Ein- und Ausreise. Für Lkw, die in Richtung Ungarn unterwegs waren, wurde eine mobile Prüfstelle aufgebaut.

Bestimmte Kriterien bei Überprüfung

Der Lkw werde zuerst zur Sichtkontrolle angehalten, sagte der Leiter der Verkehrsabteilung Andreas Stipsits. „Wenn die Beamten dann feststellen, dass dieses Fahrzeug für eine technische Untersuchung interessant ist – da gibt es Kriterien auf die wir besonders achten – dann wird dieses Fahrzeug den Technikern zu einer genauen Untersuchung vorgeführt“, so Stipsits.

Dabei wird der Lkw dann genau durchleuchtet. Die Bremsleistung wird kontrolliert und Techniker betrachten das Fahrzeug von unten, kontrollieren das Fahrzeug auf Rost und den Zustand der Bremsbelege. Danach wird ein Gutachten erstellt – je nach Art der Mängel wird dann die Polizei aktiv.

Kennzeichenabnahme möglich

„Bei schweren Mängel darf der Lkw-Fahrer die Fahrt fortsetzen, aber im Prinzip nur bis zur nächsten Werkstätte. Bei leichten Mängel gibt es keine Ahndung und keine Anzeige. Bei Gefahr im Verzug wird die Weiterfahrt so lange untersagt, bis die meist schweren Mängel behoben werden, beziehungsweise werden die Kennzeichen-Tafeln und die Fahrzeugpapiere vorübergehend abgenommen“, sagte Stipsits. Zusätzlich erstattet die Polizei in solchen Fällen Anzeige.

Die LKW werden nicht nur einer technischen Überprüfung unterzogen – die Polizisten prüfen auch die Ladungssicherheit, den Fahrzeuglenker und den Fahrtenschreiber. Denn auch bei den Einsatzstunden wird gerne geschummelt. Die Schwerpunktaktion an diesem Wochenende wurde vom Land Burgenland in Auftrag gegeben. Das Land will sich in Zukunft verstärkt dem Thema Schwerverkehr annehmen.

Land kündigt mehr Kontrollen an

„Wir haben hier in den vergangenen Monaten auch schon eigenes Personal in den Landesdienst bestellt, das dazu vorgesehen ist, diese Schwerverkehrskontrollen auch von Landesseite durchzuführen. Wir planen auch eine eigene Prüfhalle am Standort in Nickelsdorf um auch die technischen Kontrollen durchführen zu können“, sagte Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Durch mehr Kontrollen soll die Verkehrssicherheit auf den burgenländischen Straßen erhöht werden – in diesem Fall aber vor allem auf der stark befahrenen A4-Ostautobahn.

"Wir haben festgestellt, dass die Transportunternehmer auch im osteuropäischen Raum ihre Fahrzeuge jetzt besser warten. Die komplett desolaten Fahrzeuge sind jetzt eher selten, aber sie kommen noch vor. Aber trotzdem, jeder schwerer Mangel, der die Verkehrssicherheit gefährdet, ist einer zu viel. Die Schwerpunktkontrollen wurden auch am Sonntag noch durchgeführt. Dabei standen vor allem Klein-Lkw und Busse im Fokus der Polizei.