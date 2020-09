Sonderausstellung zum Diözesan-Jubiläum

Das Diözesanmuseum in Eisenstadt liegt gleich neben der Franziskanerkirche – hier ist die Jubiläumsausstellung untergebracht. Der Kurator der Ausstellung, Bernhard Weinhäusl, hat hier Ausstellungsstücke zusammengetragen, die die Geschichte der Diözese illustrieren – unter dem Motto „Pannonische Geschichten“ 60 Jahre Diözese und 100 Jahre Burgenland.

ORF

Von der Römerzeit bis zur Gegenwart

„Wir haben versucht für die Besucherinnen und Besucher einen historischen Überblick – eigentlich schon ab der Römerzeit bis herauf in die Gegenwart -zu geben, natürlich mit dem Schwerpunkt der Landes- und Diözesanwerdung“, sagte Waldhäusl. „Ein Highlight ist sicher das Klingenbacher Missale, das wir aus Györ haben, das ist das älteste Zeugnis der Kroaten im Burgenland. Weitere Highlights sind die Gründungsbulle Magna quae von Papst Johannes Paul XXIII., vom 15.8. 1960 oder vielleicht auch der Kaniszei Kelch – der wertvollste, älteste Kelch, des Burgenlandes“, so Weinhäusl.

ORF

Die Ausstellung will aber auch die Verbindung zwischen dem weltlichen und dem geistlichen Burgenland herausstreichen. „Die Diözese Eisenstadt gäbe es nicht, wenn das Burgenland 1921 nicht entstanden wäre, damals gehörte das Kirchengebiet ja zu Ungarn und mit der Loslösung musste eben kirchlicherseits eben was Neues entstehen“, sagte Waldhäusl

ORF

Und das war eben ein selbstständiges kirchliches Verwaltungsgebiet, zuerst Administration, später eigene Diözese. Treibende Kraft und quasi Gründervater dieser Diözese: Bischof Stefan Laszlo, der erste Diözesanbischof, der bis 1993, die Geschicke der jüngsten Diözese Österreichs leitet. Höhepunkt seiner Ära war sicherlich der Papstbesuch 1988, der vielen auch als Beginn der Öffnung der Grenzen zum damaligen kommunistischen Ostblock gilt.

ORF

Auch seinen Nachfolgern, Paul Iby und dem aktuellen Bischof, Ägidius Zsifkovits, sind eigene Räumlichkeiten gewidmet. Erstmals überhaupt in der Geschichte öffnet das Franziskanerkloster seine Pforten für die Öffentlichkeit. „Das ist hier die ehemalige Klausur der Franziskaner in Eisenstadt, diese Klausur war natürlich der Öffentlichkeit vorenthalten, hier durfte eigentlich niemand herein“, sagte der Kurator.

In den Räumlichkeiten des Klosters tut sich eine eigene Welt auf – durch Sichtnischen waren die Mönche immer mit der Kirche verbunden, einerseits fürs Gebet, aber auch zur Kontrolle. Sofort ins Auge stechen auch die prachtvollen Pfarrgewänder. „Man muss dazu sagen, diese wertvollen Stoffe, die man oft in Kirchen sieht, stammen meist aus fürstlichem Besitz, das waren alte Tapeten in Schlössern, Kleider der fürstlichen Familie, die waren immer wertvoll und schön. Wenn sie aber altmodisch geworden sind, hat man sie halt der Kirche geschenkt und sie wurden umgearbeitet zu lithurgischen Kleidern“, sagte Waldhäusl.

ORF

Die Ausstellung im Diözesanmuseum kann heuer noch bis Martini besichtigt werden, und 2021 von Ende April wieder bis Martini.