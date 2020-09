Schwerpunktaktion: 550 Lenker kontrolliert

In der Zeit zwischen 9.00 Uhr am Vormittag und 19.00 Uhr am Abend waren im gesamten Burgenland 60 Beamte der Landesverkehrsabteilung, der Autobahnpolizeiinspektionen, dem Stadtpolizeikommando und Bezirkspolizeikommanden im Einsatz. Dabei wurden rund 550 Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker kontrolliert.

Drei Alko- und Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

297 Mal wurde ein Alkomat-, beziehungsweise ein Alko-Vortest durchgeführt. Dabei wurden insgesamt drei Alko- und Drogenlenker erwischt. Ein Lenker saß mit mehr als 0,5 Promille hinter dem Steuer. Zwei weitere Lenker standen unter dem Einfluss von Drogen.

Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen

Kontrolliert wurde sowohl auf dem hochrangigen Straßennetz, aber auch auf niederrangigen Straßen. Neben der Einhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen, wurden auch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 654 Radar- und Abstandsanzeigen sowie 294 Verwaltungsanzeigen erstattet. Hinzu kamen 283 Organstrafverfügungen. Bei drei Lenkern wurden die Kennzeichen ihrer Fahrzeuge vorläufig abgenommen.