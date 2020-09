Aktuell sind 111 Personen gemeldet, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gelten bisher 522 Personen als genesen, die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen beträgt 644.

551 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Das sind um 61 mehr als am Donnerstag. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit neun an Covid-19-Patientinnen und -Patienten behandelt. Eine Person davon braucht intensivmedizinische Betreuung.