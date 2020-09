Schneemann: 200 neue Pflegebetten

Im Sozialbereich sei ihm die Erhöhung der Zahl von Pflegebetten ein zentrales Anliegen, so Landesrat Schneemann. Die Bewilligungen für die 200 zusätzlichen Pflegebetten seien bereits erfolgt und es gebe auch schon erste Spatenstiche dazu. Bis zum Jahr 2024 werde es eine weitere Ausbaustufe geben. Details dazu will Schneemann bei einem Pflegegipfel Ende Oktober bekannt geben.

Regelmäßige Betriebsbesuche geplant

Als Schauplatz für seine erste Bilanzpressekonferenz wählte Schneemann am Freitag die Metallbaufirma MCI in Neutal. Er wolle sich bei Betriebsbesuchen regelmäßig über die Anliegen der Unternehmer informieren, sagte Schneemann. Das Land helfe den Betrieben mit Maßnahmen wie Haftungsübernahmen durch die Coronavirus-Krise. Für Arbeitslose habe das Land eine Arbeitsstiftung eingerichtet – mehr dazu in Land richtet Insolvenz-Arbeitsstiftung ein.

ORF

Land als verlässlicher Partner für Betriebe

Daneben wolle er das Burgenland als attraktiven Wirtschaftsstandort präsentieren, erklärte Schneemann. Man habe gute Rahmenbedingungen, ein gutes Investitionsklima und ausreichend Grundstücke, die zur Verfügung stünden. Und wenn eine Firma einmal Unterstützung brauche, sei das Land auch Partner und das beweise man gerade jetzt in dieser nicht so einfachen Zeit.

MCI produziert Metalldecken. Die Firma kam 2001 aus Wien ins Mittelburgenland. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Eröffnung seien nur sieben Monate vergangen, erzählte Eigentümer und Geschäftsführer Wolfgang Kristinus. Das sei ein Rekord.