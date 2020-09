Chronik

Diebe vor der Grenze erwischt

In Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) haben Beamte der Polizeieinheit „PUMA“ bei einer Schwerpunktaktion am Donnerstag zwei Diebe erwischt. Mehrere gestohlene Fahrräder und Baumaschinen konnten sichergestellt werden.