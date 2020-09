Waldquelle: Weniger Umsatz durch CoV-Krise

Das heurige Jahr einschließlich des Sommergeschäftes sei für den mittelburgenländischen Mineralwasserabfüller Waldquelle bisher eine Berg- und Talfahrt gewesen, sagte die Geschäftsführerin Monika Fiala. Zuerst habe es im März einen Ansturm gegeben, weil sich jeder eingedeckt habe. Dann sei das Geschäft einmal zusammengebrochen, weil jeder zu Hause gewesen sei, so Fiala.

Minus von bis zu zehn Prozent

Im Sommer habe es dann im Juni und im Juli wesentlich weniger heiße Tage gegeben. Sehr viele Touristen würden fehlen und es würde viel weniger Veranstaltungen geben – das merke man sehr deutlich, so Fiala. Die Bilanz werde heuer etwas schwieriger ausfallen, als in den Vorjahren, sagte die Geschäftsführerin. Konkret dürfte das Minus im Vergleich zum Vorjahr heuer zwischen fünf und zehn Prozent betragen.

ORF

In einem normalen Jahr füllt Waldquelle rund 140 Millionen Liter Mineralwasser ab. Derzeit sind bei Waldquelle in Kobersdorf mehr als 80 Mitarbeiter beschäftigt. Der Trend zum Mineralwasser in der Glasflasche habe sich heuer fortgesetzt, so Fiala. Viele Konsumentinnen und Konsumenten würden mittlerweile zur Ein-Liter-Glasflasche greifen. Das seien doch rund zehn Prozent und das sei schon ein Trend, den man in den vergangenen Jahren gesehen habe, sagte Fiala.

Online-Programm statt Wandertag

Das mittelburgenländische Unternehmen engagiert sich auch im Tourismus stark. Allein beim traditionellen Herbstwandertag kamen jedes Jahr einige tausend Wanderer nach Kobersdorf. Aufgrund des Coronavirus musste die Veranstaltung heuer abgesagt werden. Es gebe aber ein digitales Ersatzangebot, sagte Fiala. „Wir sind ein Familienwasser. Heuer müssen wir aber leider anders wandern, bisher haben wir immer einen großen gemeinsamen Tag in Kobersdorf gefeiert. Heuer findet das online statt, also jede Familie wandert für sich und kann ihr Wandererlebnis dann auf unsere Homepage hochladen“, sagte Fiala. Für jede teilnehmende Familie pflanzt Waldquelle einen Baum.